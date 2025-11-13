Capturan a sospechoso de “tirar” carro y amenazar con perro a vecino de Heredia

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo en vía pública, en San José de la Montaña, en Barva de Heredia, a un hombre de apellido Garita, de 28 años, sospechoso de intentar atropellar y amenazar con un perro a un vecino en dicha provincia.

La detención se realizó como parte de una investigación por los presuntos delitos de amenazas y daños.

"Los hechos ocurrieron el pasado 3 de noviembre en Mercedes Sur de Heredia, cuando, al parecer, el sospechoso sostuvo una discusión con el ofendido y, presuntamente, lo amenazó con un perro. Además, habría provocado daños tanto en la vivienda de la víctima como en su bicicleta", señaló la Policía Judicial.

Según la versión del ofendido, Bernal Calderón, el incidente inició cuando él se disponía a salir de su vivienda en una bicimoto y el conductor pasó frente a su casa sin disminuir la velocidad, pese al reductor ubicado en la vía.

Calderón le reclamó por no bajar la velocidad, momento en que el conductor detuvo su vehículo, retrocedió y descendió del carro.



Las cámaras de vigilancia de la zona captaron cuando el sospechoso se dirigió a la parte trasera del vehículo y bajó a un perro, que, según el testimonio de Calderón, usó para amenazarlo.

El detenido, a quien además se le decomisó su carro, fue puesto a las órdenes del Ministerio Público, que determinará las medidas correspondientes y su situación jurídica.

