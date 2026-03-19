Capturan a sospechoso de mortal balacera en Cartago y recuperan carro robado

Un hombre fue detenido como sospechoso de un homicidio en el centro de Cartago, según confirmaron autoridades policiales.



El director de la Fuerza Pública de Cartago, Erick Calderón, informó lo siguiente: “Tenemos detenido al principal sospechoso de la mortal balacera, ocurrida la mañana de este jueves frente a las Ruinas; el sujeto está detenido en la delegación de Tejar, también encontramos el vehículo una vez cometido el hecho de robo”.



De acuerdo con el jerarca, tras el ataque los responsables huyeron del sitio y despojaron a una mujer de su automóvil para escapar.

“Los delincuentes salieron corriendo tras el asesinato y tomaron el vehículo de una señora para huir. El vehículo como el sospechoso lo tenemos detenido”, indicó Calderón.

Calderón detalló que a las 9:40 a. m. recibieron un reporte por el robo de un vehículo y, posteriormente, una alerta por detonaciones de arma de fuego, lo que activó un operativo policial en la zona. “De ahí se empieza el despliegue y Fuerza Pública tiene el control de los lugares más conflictivos”, señaló.



El hecho se registró en las inmediaciones de las Ruinas de Cartago, en pleno centro de la ciudad, donde, según las autoridades, existe alta presencia policial y sistemas de videovigilancia.

El sospechoso fue ubicado en el sector de Tejar de El Guarco, mientras que el automóvil recuperado permanece bajo custodia en el cantón de Oreamuno. Las autoridades mantienen la investigación en curso para esclarecer los hechos.

