Capturan a sospechoso de asesinar a pareja de adultos mayores en Alajuelita

La mañana de este jueves, las autoridades judiciales confirmaron la detención de un joven señalado como sospechoso del homicidio de una pareja de esposos adultos mayores en Alajuelita, San José.



El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la captura de un hombre de apellido Mairena, nicaragüense de 28 años, quien figura como sospechoso del asesinato de Mauren Molina, de 65 años, y su esposo, Antonio Bonilla, de 80. Ambos fueron hallados sin vida el pasado domingo en Finca Lajas, ubicada en la comunidad de Santa Marta.



De acuerdo con Michael Soto, director a.i. del OIJ, se trata de un caso “bastante complejo” y ocurrido en una zona aislada, donde “el tema de testigos o de tecnología por videos y demás es bastante limitado”. Agregó que aún se procesan técnicamente todas las evidencias recolectadas en la escena del crimen.

"Desde el inicio de las diligencias, los vecinos señalaban como posible sospechoso a Mairena, quien se había ido de la zona sin ningún sentido tras el hecho. Esto motivó la difusión de su fotografía para fines policiales, lo que permitió su ubicación en el sector fronterizo con Nicaragua, en Sarapiquí", comentó Soto.

Sospechoso fue detenido durante la noche del miércoles cuando viajaba en una moto.

Los agentes policiales abordaron al sujeto para confirmar su identidad y decomisaron prendas y otros objetos que serán sometidos a análisis. Este jueves se inició el traslado del joven hasta Medicatura Forense en Heredia para la extracción de muestras corporales y de sangre, que serán comparadas mediante pruebas de ADN.

“No podríamos afirmar al 100% que él está vinculado con el hecho, ya que la investigación requiere completar entrevistas, análisis tecnológicos y revisión de vínculos telefónicos. Este proceso técnico-científico no es ni fácil ni rápido”, señaló Soto.

El director a.i. del OIJ también indicó que, al tratarse de un extranjero en condición migratoria irregular, deben, además, emprender coordinaciones con la Policía de Migración. Añadió que se procura ubicar a la pareja sentimental del sospechoso, quien habría trabajado con las víctimas y podría aportar información.

“El hecho de que se haya desaparecido o ido de la zona después de los hechos y que haya llegado a la zona fronteriza son elementos de sospecha.