Capturan a sicario, líder de “Los boys” de Tony Peña Russell

Agentes del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Fuerza Pública de Limón detuvieron a un joven de 24 años, señalado como uno de los principales sicarios y líder de la organización criminal conocida como “Los boys” de Tony Peña Russell, alias “La T”.

La captura del joven se dio durante la mañana de este sábado.

"El sospechoso, de apellido Masis, figuraba como objetivo de alto interés para las autoridades judiciales y policiales, pues se mantenía en fuga pese a contar con una orden de captura vigente.

"Según la investigación, integraba la estructura criminal que operaba desde barrio Atlántida y que ha sido vinculada con hechos violentos en la provincia", dijo Seguridad Pública.

Arma que le fue decomisada el sospechoso.

Masis sería requerido por los delitos de homicidio y robo agravado, además de desempeñarse como presunto sicario dentro de la organización.



Al momento de la aprehensión, el hombre portaba un arma larga de alto calibre, la cual fue decomisada por las autoridades.



El sujeto quedó a las órdenes del Ministerio Público, quien decidirá su situación jurídica.

