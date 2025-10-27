Capturan a privado de libertad y tienen rodeado a otro tras fuga de cárcel de menores

La Policía Penitenciaria confirmó la captura de uno de los privados de libertad que se había fugado el domingo del Centro de Formación Juvenil Zurquí, ubicado en San Isidro de Heredia.



El detenido es de apellido Saénz Ramírez y se mantiene en la delegación de Fuerza Pública de Pavas, en San José, según informó Seguridad Pública.

Por su parte, el Ministerio de Justicia y Paz señaló que el otro sujeto, de apellidos Salas Aguilar, está en su casa de habitación, rodeado por los cuerpos policiales.

Las autoridades indicaron que, tras detectar la evasión, se emitieron de inmediato las alertas con el fin de ubicar a los fugados.



Asimismo, Justicia ordenó la apertura de una investigación interna para determinar las circunstancias en que ocurrió la fuga y posibles irregularidades en los procedimientos de seguridad del centro.

