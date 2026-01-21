Capturan a operador clave del envío de droga a Europa vinculado al caso “Shark”

Un hombre señalado como pieza fundamental en la logística para el envío de droga hacia Europa fue detenido este miércoles como parte de una investigación por legitimación de capitales vinculada a un caso de narcotráfico internacional.



Agentes de la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron la mañana de este miércoles un allanamiento en barrio El Empalme, en San Ramón de Alajuela, donde se logró la detención del sujeto de apellido Gómez, de 52 años y de nacionalidad colombiana, como sospechoso del delito de legitimación de capitales.

La aprehensión se dio en el marco de una investigación iniciada en 2024 y relacionada con el caso denominado "Shark".



Según las autoridades judiciales, dicho caso incluyó, en su momento, 23 allanamientos en distintos sectores de San José, San Carlos y Alajuela, con el objetivo de desarticular una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas y al lavado de dinero. En esas diligencias fue detenido el presunto líder del grupo criminal.



Como parte de las acciones derivadas de la misma investigación, este miércoles a las 6:00 a. m. los agentes procedieron con la detención de este segundo sospechoso, quien presuntamente se encargaba de administrar la logística para el envío de capitales hacia Europa, utilizando contenedores para el traslado de droga tipo cocaína.



Durante el operativo se logró el decomiso de aproximadamente 14 millones de colones en efectivo, así como seis teléfonos celulares, un arma de fuego y documentación considerada de interés para la investigación. El detenido será remitido en las próximas horas al Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.



El líder de la organización dedicada al tráfico internacional de drogas y legitimación de capitales fue identificado como Alexi Meléndez León, quien fue detenido el pasado lunes 19 de enero como parte de un proceso de extradición solicitado por autoridades judiciales de Estados Unidos, específicamente por el Distrito Este de Texas, en investigaciones relacionadas con presuntos delitos de narcotráfico.



La captura de Meléndez León se efectuó en un centro penal del país, donde el imputado se mantenía bajo prisión preventiva por causas que se tramitan en Costa Rica.

El líder, quien es de nacionalidad colombiana y naturalizado costarricense, había sido detenido en setiembre de 2024 en Ciudad Colón, San José y, desde ese momento hasta la fecha, se encuentra en prisión.



Contra Meléndez León se sigue la causa 25-000033-1035-PE por el presunto delito de legitimación de capitales.

