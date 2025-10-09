Capturan a mujer tras mortal riña frente a escuela en Guácimo

Una mujer murió apuñalada, la mañana de este jueves, tras una riña ocurrida frente a un centro educativo en el sector de La Guaira, en el cantón de Guácimo, Limón.



De acuerdo con el reporte de la Fuerza Pública, el enfrentamiento entre dos mujeres se registró alrededor de las 11:30 a. m., momento en que las autoridades recibieron la alerta y se desplazaron al sitio.



En el lugar, los oficiales aprehendieron a la presunta agresora, quien aún estaba con sangre, aparentemente de la víctima, en su cuerpo. La detenida fue identificada con el apellido Chavarría, quien fue puesta bajo custodia policial y remitida a las autoridades judiciales correspondientes.



La Cruz Roja Costarricense informó que al llegar a la escena atendieron a una mujer adulta con una herida en el tórax provocada por arma blanca; sin embargo, la víctima fue declarada sin signos vitales en el lugar.



El caso se mantiene bajo investigación por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para determinar las circunstancias que originaron la agresión y las responsabilidades correspondientes.

