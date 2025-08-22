Capturan a menor sospechoso de asesinar a su jefe dentro de finca en Siquirres

Un menor de 17 años fue capturado la mañana de este viernes por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Siquirres como principal sospechoso de asesinar a su jefe en una finca de El Cairo de Siquirres, en Limón.



La detención se realizó a las 6:00 a.m. en el sector de Louisiana, tras un allanamiento en su casa, donde además se decomisó evidencia relevante para el caso, incluyendo teléfonos celulares.

"El hecho que se le atribuye ocurrió el pasado 16 de agosto, cuando el sospechoso se encontraba en la finca donde laboraba. Según la investigación preliminar, al lugar llegó su empleador, un hombre de apellido Carvajal, de 51 años.

"Minutos después, el adolescente habría atacado a la víctima y presuntamente le disparó en cuatro ocasiones en la cabeza, provocándole la muerte en el sitio", dijo la Policía Judicial.

Tras el homicidio inició una investigación por parte de los agentes judiciales, a raíz de la cual se pudo vincular al menor con el aparente crimen y proceder con su arresto.



El joven detenido fue puesto a la orden del Ministerio Público, quien decidirá su situación jurídica.

