Capturan a hombre que disparó contra policías durante allanamientos en Pococí

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fuerza Pública capturaron a un sujeto de apellido Ruiz, de 34 años, quien intentó escapar y disparó contra oficiales durante una serie de allanamientos en Pococí, Limón.

Los operativos se realizaron en cuatro viviendas ubicadas en El Humo de Roxana, con el objetivo de detener a tres sospechosos vinculados con la venta de droga. Según el reporte, Ruiz llegó al lugar en motocicleta y, al percatarse de la presencia policial, huyó hasta una casa situada a cuatro kilómetros de distancia, donde finalmente fue detenido.

Durante las diligencias, el OIJ logró la captura de otros dos hombres, de apellidos Reyes (31 años) y Arguedas (38 años), también investigados por presunta venta de drogas. La investigación se inició en octubre tras recibir información confidencial sobre la actividad ilícita.

En los allanamientos se decomisaron dosis listas para la venta, además de un teléfono celular robado. Las autoridades confirmaron que aún queda pendiente la detención de un tercer sospechoso.

El ataque de grupos criminales contra cuerpos policiales es un fenómeno cada vez más frecuente en el país, lo que preocupa a las autoridades, especialmente por el riesgo que implica cuando los miembros de estas estructuras no tienen conocimiento en el manejo de armas.