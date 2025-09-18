Capturan a hombre que apuntó con pistola a jóvenes y cacheteó a mujer en bar de Pococí

Un hombre protagonizó un hecho de violencia en un bar de Pococí, Limón, donde desenfundó un arma de fuego y la apuntó contra varias personas que se encontraban en el establecimiento.



En el video (ver adjunto) del incidente, grabado por las cámaras de seguridad del local, se observa cómo el sujeto primero encañona a un joven, luego cachetea a una mujer y posteriormente dirige el arma contra otro cliente.

Finalmente, también amenaza al guarda de seguridad antes de abandonar el lugar, lo que generó momentos de tensión entre los presentes.



Los hechos ocurrieron la noche del pasado 13 de setiembre en un local comercial de la zona.



Este jueves 18 de setiembre, agentes de la Sección contra el Crimen Organizado del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron en vía pública al presunto agresor, un hombre de apellido Castro, de 35 años, en el sector de La Rita de Pococí.



El sujeto ahora es investigado por los aparentes delitos de amenazas agravadas, portación ilegal de arma y agresión con arma.

Tras su detención, fue puesto a las órdenes del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.

