Capturan a colegial sospechoso de matar a otro durante riña en Liberia

Un estudiante de 19 años fue detenido como sospechoso de asesinar a otro colegial, de 18 años, tras una riña ocurrida la mañana de este lunes en el sector de barrio Colorado, en Liberia, Guanacaste.



De acuerdo con información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el reporte del caso se recibió alrededor de las 11:26 a. m., luego de que se informara sobre un joven herido con arma blanca en vía pública, específicamente en una parada de autobús ubicada en ese sector.



El informe preliminar indica que el fallecido, de apellido Rivas y de 18 años, se encontraba en compañía del otro estudiante, de apellido Rodríguez, de 19 años. Los hechos quedaron grabados en video.

"En determinado momento, ambos habrían tenido una discusión y, presuntamente, el sujeto de 19 años sacó un arma blanca con la que habría agredido en varias ocasiones al joven de 18 años.



"Tras el incidente, la víctima fue trasladada al Hospital de Liberia para recibir atención médica; sin embargo, aparentemente, a las 11:26 a. m. se confirmó su fallecimiento en ese centro médico, producto de una herida por arma blanca en la espalda", indicó la Policía Judicial.

A raíz de lo ocurrido, agentes judiciales iniciaron las diligencias de investigación correspondientes y realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual será remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.



Posteriormente, cerca de las 2 p. m., en el sector de barrio Corazón de Jesús, las autoridades lograron la detención del sospechoso.



El detenido será puesto a las órdenes del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.



Este medio intentó conocer la reacción del Ministerio de Educación Pública debido a que los jóvenes vestían el uniforme de un colegio de la zona, pero indicaron que las consultas deben ser remitidas al OIJ.