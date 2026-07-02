Capturan a "Campesino", sospechoso de doble homicidio en gasolinera de Alajuela

Un operativo antidrogas permitió al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Alajuela detener a un hombre sospechoso de participar en un doble homicidio ocurrido en una gasolinera de El Coyol, Alajuela.

El detenido es un sujeto de apellidos Blanco Torres, conocido con el alias de "Campesino", cuya captura se produjo mientras agentes judiciales desarrollaban un operativo relacionado con el presunto traslado de droga (ver video adjunto).

Como parte de la investigación, oficiales del OIJ mantenían labores de vigilancia en una propiedad ubicada en el centro de Alajuela. Desde ese sitio observaron la salida de varios vehículos y, al interceptarlos, lograron detener a cinco personas por el caso relacionado con drogas, así como a Blanco Torres, quien era requerido por la investigación del doble homicidio.

Los hechos con los que se le vincula ocurrieron el pasado 30 de marzo en una estación de servicio ubicada en El Coyol de Alajuela.

Las víctimas fueron un hombre de apellido Campos, de 28 años, y Randall Morales Miranda, de 39 años. Según la investigación, Morales sería una víctima colateral, ya que, al parecer, únicamente había aceptado trasladarse en el vehículo en el que ocurrió el ataque.

De acuerdo con el OIJ, Blanco Torres sería el presunto gatillero que viajaba en una motocicleta junto a otro hombre. Ambos, al parecer, ingresaron a la estación de servicio y dispararon contra las víctimas mientras permanecían dentro del automóvil.

El sospechoso será puesto a las órdenes del Ministerio Público, donde la Fiscalía solicitará las medidas cautelares correspondientes.