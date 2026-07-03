Capturan a alias "Kokin" en Colombia: tico es sospechoso de narcotráfico y 22 homicidios

Óscar David Román Ovares, conocido como alias "Kokin", fue retenido en el municipio de Sabaneta, Antioquia, Colombia, como resultado de un operativo conjunto entre la Policía Nacional de ese país y las autoridades de Costa Rica.

El costarricense era buscado mediante una notificación roja de Interpol por el presunto delito de tráfico ilícito de estupefacientes.

La operación estuvo a cargo de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de Colombia. También contó con el apoyo de la Oficina Central Nacional (OCN) Interpol Costa Rica.

Según las autoridades colombianas, Román Ovares sería uno de los integrantes clave de la organización criminal transnacional conocida como "Los Saggy".

Las investigaciones señalan que esa estructura estaría dedicada al tráfico internacional de drogas. Además, las autoridades le atribuyen supuestas actividades de lavado de dinero mediante la compra de negocios y vehículos de alta gama.

El comunicado también indica que alias "Kokin", al parecer, está relacionado como autor intelectual y material en al menos 22 homicidios cometidos en Costa Rica.

La captura fue posible gracias al intercambio de información entre las oficinas de Interpol de ambos países. Las autoridades también realizaron labores de vigilancia, verificaciones en terreno y consultas en las bases de datos de la organización internacional.

Tras su aprehensión, el costarricense quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Ahora enfrentará el proceso de extradición hacia Costa Rica. En ese país deberá responder ante la justicia por los delitos que le atribuyen las autoridades.