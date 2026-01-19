Capturan a adulto mayor sospechoso de envenenar animales en Ciudad Colón

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron este lunes, en vía pública, en Ciudad Colón, San José, a un hombre de 65 años, sospechoso de estar vinculado con varios casos de muerte animal registrados en la zona.



La detención fue realizada por funcionarios de la Sección Especializada en Delitos Ambientales y Bienestar Animal del OIJ, quienes identificaron al sospechoso con el apellido Mora.

El hombre figura como imputado en cinco causas judiciales relacionadas con el presunto delito de muerte animal.

"Las denuncias comenzaron a recibirse en julio de 2025, luego de que se reportara la aparición de carne en las cercanías de varias viviendas del sector, la cual aparentemente contenía algún tipo de sustancia tóxica. Estos hechos habrían provocado el envenenamiento de varios animales, causándoles la muerte", señaló la Policía Judicial.

Tras recibir las denuncias, los agentes judiciales iniciaron labores de investigación que permitieron determinar la supuesta participación del detenido en los hechos. La aprehensión se efectuó bajo la dirección funcional del Ministerio Público.



El sospechoso será presentado ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica conforme avance el proceso judicial.



Hasta el momento, las autoridades contabilizan 19 animales afectados por envenenamiento, de los cuales 15 fallecieron. Los casos se concentraron en un trayecto aproximado de 500 metros dentro de Ciudad Colón.



En algunos de los casos, los propietarios de los animales encontraron salchichones con posible sustancia venenosa, los cuales estarían relacionados con las muertes reportadas.

