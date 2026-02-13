Cantante asesinado en San Sebastián reflejaba en sus letras la violencia que lo alcanzó

El joven asesinado en San Sebastián, el martes anterior, fue identificado como Carlos Daniel Gutiérrez Carranza, un cantante urbano que utilizaba el nombre artístico de Carthy y cuyas letras hacían constante referencia a la violencia y al mundo criminal.



El homicidio ocurrió cuando la víctima llegó en su vehículo al barrio Luna Park, estacionó frente al negocio de una de sus hermanas y fue interceptado por varios sujetos armados, quienes le dispararon en múltiples ocasiones, causándole la muerte en el sitio (ver video adjunto de Telenoticias).



En redes sociales, Carthy solía compartir videos interpretando canciones con mensajes relacionados con armas, ajustes de cuentas y conflictos entre bandas, contenidos que hoy cobran un significado distinto tras su asesinato.



Vecinos del sector indicaron haber escuchado varias detonaciones y manifestaron su preocupación por el aumento de hechos violentos en la comunidad, donde aseguran que situaciones similares se han vuelto cada vez más frecuentes.



Para la experta Karen Jiménez, coordinadora de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica atraviesa una cultura de violencia en la que incluso se normaliza y se hace apología del delito, especialmente en ciertos contenidos musicales y en redes sociales.



Jiménez señaló que el Estado debe fortalecer las estrategias de prevención, principalmente dirigidas a jóvenes en contextos vulnerables, para evitar que se vinculen con grupos criminales y terminen convirtiéndose en víctimas de homicidio.



De momento, las autoridades judiciales manejan el caso como un presunto ajuste de cuentas, mientras continúan con la recolección de pruebas para identificar a los responsables del ataque.



