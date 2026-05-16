Canciones criminales amenazan a policías y fiscales en Costa Rica

En medio del luto que vive la comunidad policial en Costa Rica por el asesinato del oficial Gerson Rosales, han comenzado a circular en redes sociales canciones que exaltan la violencia contra las autoridades y hacen apología del delito.

Una de las piezas más recientes, con letra soez y mensajes violentos, hace referencia a audios en los que grupos criminales celebran ataques contra oficiales de la Fuerza Pública.

Rosales, padre de un niño de cinco años y descrito por sus compañeros como un funcionario comprometido, fue despedido este jueves entre dolor e indignación por familiares y colegas.

Expertos en derecho penal advierten que la apología del delito puede castigarse con cárcel. Si el contenido llega a considerarse una amenaza directa o una incitación al asesinato, los responsables podrían enfrentar penas de entre tres y cinco años de prisión.

Además de las canciones, también circulan imágenes que celebran la muerte del oficial como una “victoria”. En algunas de ellas aparece el cabecilla criminal de la organización, identificado como Jonathan Méndez, alias Tan.

Por este crimen, tres hombres de apellidos Menocal, Vílchez y Mora se encuentran a la espera de la solicitud de medidas cautelares por parte del Ministerio Público. Las autoridades mantienen la búsqueda de un cuarto sospechoso relacionado con el caso.