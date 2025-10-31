Camión cae encima de casa y conductor muere prensado en Heredia

La Cruz Roja Costarricense atendió, este viernes, un accidente en el sector de San Miguel, en Santo Domingo de Heredia, donde un camión cayó sobre una casa y el conductor murió prensado.



Según la institución, la primera unidad que llegó al sitio confirmó que una persona permanecía atrapada dentro del vehículo tras el vuelco.

"Tras ser valorado por los paramédicos, se confirmó que estaba fallecido, ya que no tenía signos de vida", indicó la Cruz Roja.

El vehículo pesado se precipitó desde unos 10 metros de altura y, hasta el momento, se desconoce la identidad del conductor y las causas del accidente.

Para atender la emergencia, la Benemérita movilizó cinco unidades, entre ellas dos ambulancias de soporte básico, dos unidades de rescate y un vehículo operativo.

