Cámaras grabaron últimos movimientos de soldador desaparecido hace 11 días en Limón

Cámaras de vigilancia en locales comerciales captaron los últimos movimientos de un soldador desaparecido en Limón.

Se trata de Bryan Estiven Barrantes Solano, de 30 años. Los dispositivos de seguridad de una ferretería registraron el momento en que él realizó unas compras en un comercio (vea video adjunto de Telenoticias).

Posteriormente, al parecer, otras grabaciones lo captaron en un restaurante de comida rápida, donde retiró varios pedidos.

Después, fue visto haciendo llamadas en vía pública y, más tarde, abordó un vehículo.

La primera persona en notar su ausencia fue su madre, quien acudió al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para interponer la denuncia. Según las autoridades, la familia intentó contactarlo por vía telefónica y también fue a buscarlo a su vivienda en Limón 2000 de Limón, pero no lo encontraron.

Su pareja sentimental manifestó que, antes de desaparecer, le comentó que saldría a realizar un mandado, pero no regresó.

La Policía Judicial de Limón solicita ahora la colaboración de la ciudadanía para ubicarlo. Cualquier información sobre el paradero de Barrantes Solano puede comunicarse de forma confidencial a la línea 800-8000-645.



