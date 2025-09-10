Cámaras grabaron a miembros de banda de acetileno un día antes de robar ₡50 millones

Las cámaras de seguridad de una estación de servicio y de un minisúper captaron a miembros de la llamada banda de acetileno un día antes de ejecutar un millonario robo en un supermercado ubicado en Hone Creek, Limón.

Aunque el robo ocurrió el pasado 19 de abril, a la 1:43 p. m. del día anterior, los sospechosos fueron grabados en una gasolinera. Luego, entre las 5:33 p. m. y las 8:00 p. m., visitaron varios comercios donde compraron gasas plásticas y guantes que utilizaron durante el atraco.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los sujetos ingresaron al supermercado haciéndose pasar por empleados. Armados, amordazaron al personal y lo encerraron en un baño. Posteriormente, en la oficina de tesorería, abrieron la caja fuerte y sustrajeron ₡50 millones.

Este martes, el OIJ desarticuló la organización tras realizar seis allanamientos en San José, Limón, Guanacaste y Cartago.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, el líder de la banda tenía un vínculo directo con la administradora regional de la cadena de supermercados en la zona atlántica. Según el expediente judicial, esta mujer, de apellido Granados, participó en la planificación del robo, distribuyó funciones y facilitó información sobre la seguridad del local.

Su colaborador más cercano era el administrador del supermercado, de apellido Meléndez, quien habría entregado detalles sobre la ausencia de cámaras y los horarios del guarda de seguridad.

Debajo de ellos operaban los ejecutores. Un sujeto de apellido Montero, alias “Riel”, asumió labores de inteligencia y logística operativa. Alvarado Centeno condujo el vehículo de vigilancia externa; Barrantes Barboza reservó el hospedaje para la banda y manejó el carro para el trasbordo de sospechosos. Otro hombre, de apellido Mora, transportó a los implicados junto con los tanques de acetileno y oxígeno.

Arce y Martínez fueron quienes privaron de libertad a las víctimas y abrieron la caja fuerte, mientras que Carmona fungía como proveedor del equipo de acetileno.

Sobre el modo de operar, el expediente judicial detalla:

“Se colocaron ropas de la empresa, disfrazándose de empleados. Acto seguido, los encartados Arce Barrantes, Martínez Cortés y Carmona Montero abordaron en las afueras del local comercial a una víctima, la golpearon y sometieron. Tocaron la puerta, momento en que el encartado Meléndez Acuña, quien para ese momento era el gerente del supermercado, dejó de lado el protocolo de seguridad de la empresa y le dio la indicación a la ofendida para que abriera la puerta, lo cual realizó sin percatarse de que no eran empleados. En ese instante, los coimputados, de forma violenta y mediante el uso de armas de fuego, golpearon y privaron de libertad ambulatoria a los ofendidos, los amordazaron y amarraron sus manos, obligándolos a mantenerse encerrados en el baño del local comercial”.

El OIJ advirtió que otras cinco bandas estarían operando bajo esta misma modalidad en el país.

La Policía Judicial solicita colaboración ciudadana para localizar a cuatro sospechosos que permanecen en fuga. Algunos de ellos estarían vinculados a la venta de droga y, aparentemente, habrían participado recientemente en el robo de un cargamento. Se presume que se encuentran escondidos.

Los detenidos serán presentados ante el Ministerio Público para definir su situación jurídica.