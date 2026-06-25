Cámaras atraparon a cazadores furtivos que matan venados en Refugio de Vida Silvestre Curú

El Refugio Nacional de Vida Silvestre Curú en Paquera, Puntarenas, vive constantemente amenazado por cazadores y todo queda grabado en las cámaras trampa.



Este sitio enfrenta una lucha constante contra cazadores furtivos que ingresan ilegalmente al área protegida en busca de venados.



Funcionarios del refugio instalaron cámaras para monitorear la fauna, sin embargo, los dispositivos no solo captaron el paso de especies silvestres, sino también el accionar de los delincuentes.

Los daños a los ecosistemas son cada vez más evidentes, pero la preocupación de los guardaparques va más allá. Los cazadores ya identificaron la ubicación de las cámaras de vigilancia y, lejos de intimidarse, ahora están robándolas para evitar ser descubiertos.

Este paraíso natural, ubicado muy cerca de isla tortuga y conformado por 1.496 hectáreas de bosques tropicales, manglares y praderas costeras, permanece bajo amenaza tanto de día como de noche.

La situación pone en riesgo no solo la conservación de especies silvestres, sino también los esfuerzos de protección en una de las áreas naturales más valiosas del país.

