Cámara que portaba bombero grabó segundo a segundo incendio en Desamparados

Una cámara instalada en el casco de un bombero captó segundo a segundo cómo se desarrolló el incendio que consumió tres viviendas en Linda Vista de Desamparados la tarde de este lunes.

El siniestro dejó a 10 personas damnificadas, quienes perdieron todas sus pertenencias. Según el reporte preliminar del Cuerpo de Bomberos, el fuego afectó aproximadamente 300 metros cuadrados de construcción.

Las autoridades indicaron que un circuito eléctrico habría sido la causa del percance, aunque la investigación continúa para confirmar el origen del incendio.

En la atención de la emergencia participaron las estaciones de Desamparados y Metropolitana Sur, quienes lograron controlar las llamas y evitar que se propagaran a otras viviendas cercanas.

De acuerdo con Bomberos, en lo que va del año se han registrado 348 incendios estructurales en el país, lo que refleja la necesidad de reforzar medidas de prevención en los hogares.







