Cámara permitió identificar a sospechoso de presunto envenenamiento de animales

Las imágenes de cámaras de seguridad captaron el momento en que un hombre camina con aparente normalidad por calles de Ciudad Colón, se acerca a una propiedad y lanza hacia el jardín un trozo de salchichón con veneno, justo donde se encontraban varios perros. Uno de los animales ingirió el alimento y murió minutos después.

Este video, junto con otras grabaciones que documentan el recorrido del sospechoso por la zona, se convirtió en una de las principales pruebas dentro de la investigación por la muerte de al menos 20 perros en este sector del cantón de Mora (ver video adjunto en la portada).

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron entre el 17 y el 18 de julio del año anterior, en un radio aproximado de 400 metros. Durante esos días, vecinos reportaron haber encontrado trozos de embutidos en calles y aceras, con una sustancia blanquecina en su interior.

Los análisis realizados por las autoridades confirmaron la presencia de metomilo, un veneno altamente letal, según detalla el informe policial. Este químico habría sido utilizado para contaminar los alimentos que luego eran arrojados en diferentes puntos del vecindario.

Vecinos de la comunidad aseguran que al menos 20 animales, en su mayoría perros, murieron tras ingerir el veneno. Sin embargo, reconocen que no todos los casos fueron denunciados formalmente ante las autoridades, lo que podría elevar la cifra real de víctimas.

La investigación permitió al OIJ reconstruir el trayecto del sospechoso, quien está plenamente identificado gracias a distintas cámaras de seguridad. Según los agentes, los puntos donde se observa al hombre lanzando comida coinciden con los lugares donde posteriormente se reportaron muertes de animales.

El caso se tramita bajo un expediente por el delito de muerte animal y ya fue remitido al Poder Judicial. Telenoticias consultó a la Fiscalía de Pavas, que ahora tiene el caso a cargo, y se está a la espera de una respuesta oficial sobre las próximas acciones judiciales.

Mientras tanto, vecinos y dueños de las mascotas afectadas insisten en que se haga justicia y se establezcan responsabilidades por lo que califican como uno de los casos más graves de envenenamiento animal registrados en la zona.