Cámara grabó violento asalto a joyería en Grecia

A plena luz del día, tres sujetos perpetraron un asalto contra una joyería ubicada en el mercado municipal de Grecia, Alajuela. El hecho ocurrió este viernes y quedó registrado por una cámara de seguridad del establecimiento.

Los delincuentes llegaron en un vehículo gris, se bajaron y se colocaron cascos de motocicleta para ocultar su identidad. De inmediato irrumpieron en el local, amenazaron con armas de fuego a los dependientes y actuaron con violencia.

Tras sustraer varias bandejas de oro, los asaltantes huyeron en el mismo automóvil que los esperaba cerca del lugar.

La policía confirmó que no hubo personas heridas durante el atraco. Por su parte, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) inició las pesquisas para dar con los responsables de este violento hecho.