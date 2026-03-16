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Cámara grabó asesinato en Hatillo: sicarios dispararon más de 10 veces contra víctima

No conformes con el ataque inicial, los gatilleros regresaron para rematar al hombre y luego escapar del lugar.

Video cortesía Waze CR
Video cortesía Waze CR
Por Eric Corrales 16 de marzo de 2026, 17:22 PM

Un violento ataque que ocurrió en Hatillo 8, San José, quedó registrado en varias cámaras de seguridad, la madrugada de este lunes. 

Pasadas las 2 a. m., dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon en múltiples ocasiones contra un hombre que se encontraba dentro de un vehículo.

Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios (SIORI) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) atendieron el caso tras recibir el aviso cerca de las 5:30 a. m. 

En los videos se observa cómo los atacantes se aproximan y, sin mediar palabra, abren fuego en cinco ocasiones.

Video cortesía: Waze CR

El pasajero del automóvil logró salir y huir, aunque el OIJ confirmó que resultó herido y fue trasladado al hospital San Juan de Dios. 


El vehículo baleado avanzó sin control y chocó contra otro automóvil estacionado más adelante. No conformes con el ataque inicial, los sicarios regresaron y dispararon seis veces más contra la víctima, antes de escapar del lugar.

La Cruz Roja Costarricense informó que al llegar al sitio localizaron a un hombre adulto dentro del carro con múltiples impactos de bala, quien fue declarado sin signos de vida. Posteriormente, agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y continúan con las diligencias para esclarecer lo sucedido.

@teleticacom Cámara grabó asesinato en Hatillo: sicarios dispararon más de 10 veces contra víctima. No conformes con el ataque inicial, los gatilleros regresaron para rematar al hombre y luego escapar del lugar. Más información en Teletica.com. 💻📲 #CostaRica #Noticias #Sucesos #Hatillo ♬ sonido original - Teletica.com

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