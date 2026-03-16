Cámara grabó asesinato en Hatillo: sicarios dispararon más de 10 veces contra víctima

Un violento ataque que ocurrió en Hatillo 8, San José, quedó registrado en varias cámaras de seguridad, la madrugada de este lunes.

Pasadas las 2 a. m., dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon en múltiples ocasiones contra un hombre que se encontraba dentro de un vehículo.

Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios (SIORI) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) atendieron el caso tras recibir el aviso cerca de las 5:30 a. m.

En los videos se observa cómo los atacantes se aproximan y, sin mediar palabra, abren fuego en cinco ocasiones.

Video cortesía: Waze CR

El pasajero del automóvil logró salir y huir, aunque el OIJ confirmó que resultó herido y fue trasladado al hospital San Juan de Dios.





El vehículo baleado avanzó sin control y chocó contra otro automóvil estacionado más adelante. No conformes con el ataque inicial, los sicarios regresaron y dispararon seis veces más contra la víctima, antes de escapar del lugar.

La Cruz Roja Costarricense informó que al llegar al sitio localizaron a un hombre adulto dentro del carro con múltiples impactos de bala, quien fue declarado sin signos de vida. Posteriormente, agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y continúan con las diligencias para esclarecer lo sucedido.