Cámara en casco de bombero registra impactante rescate en Sarapiquí

Un menor de 16 años fue rescatado tras caer a un precipicio de 100 metros de profundidad en Sarapiquí, luego de ser impactado por un terraplén.

El dramático operativo quedó registrado segundo a segundo gracias a la cámara que portaba en su casco Carlos Garita, miembro de la Unidad de Búsqueda y Rescate de Cavernas y Montañas del Cuerpo de Bomberos.

La alerta ingresó al sistema de emergencias con el reporte de que una persona había sido arrastrada por un repentino deslizamiento de tierra junto con árboles.

Minutos más tarde se confirmó que se trataba de un adolescente que caminaba por un sendero en la zona. La primera dificultad para los rescatistas fue la compleja topografía del lugar, de difícil acceso.

El primer contacto con el joven fue crucial para determinar las lesiones que presentaba. Posteriormente, los bomberos lograron colocarlo en una camilla especial y, tras un traslado sumamente complicado, consiguieron llevarlo a un sitio seguro.

El menor fue trasladado a un centro médico donde recibió atención oportuna. El registro audiovisual del rescate refleja la tensión y el esfuerzo de los bomberos por salvarle la vida en condiciones extremas.