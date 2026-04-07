Cámara de seguridad muestra brutal ataque de sicarios en Aserrí

Una cámara de seguridad registró el momento en que dos sicarios asesinaron a un hombre la tarde de este lunes en el sector del Antiguo Tobís, barrio El Carmen de Aserrí. El ataque ocurrió en plena vía pública y a plena luz del día.

La víctima fue identificada como Raymond Chaves González, de 35 años. En las imágenes se observa cómo Chaves llega en su motocicleta, la estaciona y, al descender, es abordado por dos sujetos que viajaban en otra moto.

Sin mediar palabra, los gatilleros le dispararon en múltiples ocasiones. El hombre intentó ponerse a salvo, pero cayó sobre la calle y murió en el sitio, mientras los agresores huían.

De acuerdo con información obtenida por Telenoticias, cerca del cuerpo se halló una bolsa con droga y un revólver calibre .38.

Las autoridades presumen que Chaves estaría vendiendo drogas en un sector controlado por el grupo criminal conocido como “Los Gemelos”.

Fuentes judiciales confirmaron a Telenoticias que el fallecido era vecino de San Rafael Abajo de Desamparados y tenía antecedentes por lesiones, robos y asaltos cometidos en Garabito, Puntarenas. Estuvo en prisión durante diez años, entre 2012 y 2022.

Incluso, la motocicleta en la que se transportaba estaba inscrita a nombre de una menor de edad con registros policiales.

Los investigadores no descartan que el crimen esté vinculado a un ajuste de cuentas, ya que Chaves habría ingresado a un territorio dominado por otro grupo criminal.

Como parte de las diligencias, las autoridades judiciales ya recolectaron videos de seguridad en los que se observa a los motorizados que perpetraron el ataque.