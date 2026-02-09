Cámara de seguridad capta momento en que hombre asesina a balazos a expareja en Alajuela

Una cámara de seguridad registró el instante en el que un hombre disparó contra una mujer, aparentemente su expareja, en plena vía pública, en el sector de Rincón de Cacao, en Alajuela.



El hecho se presentó durante la tarde de este domingo, cuando, según se aprecia en el video adjunto, se produjo una discusión entre varias personas en media calle. En medio de la situación, uno de los involucrados, al parecer, sacó un arma de fuego y disparó en múltiples ocasiones.



La balacera dejó como resultado una mujer fallecida y un hombre gravemente herido. La emergencia fue reportada al Sistema de Emergencias 9-1-1, lo que generó el desplazamiento inmediato de unidades de la Fuerza Pública al lugar.



A su llegada, los oficiales localizaron a un hombre y una mujer con múltiples heridas provocadas por arma de fuego. Ambos fueron trasladados en condición crítica, categoría roja, al Hospital San Rafael de Alajuela.



De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron alrededor de las 2 p. m.

"La mujer, quien murió en el centro médico, fue identificada con el apellido López, de 27 años, mientras que el hombre, quien permanece hospitalizado, responde al apellido Chaves, de 33 años. Ambas personas se encontraban en la vía pública cuando llegaron cuatro sujetos con quienes, en apariencia, sostuvieron una discusión.

"En determinado momento, uno de ellos sacó un arma de fuego y disparó. La mujer presentaba impactos de bala en el hombro derecho, tórax y pecho, mientras que el hombre recibió un disparo en el abdomen", indicó la Policía Judicial.

El caso se mantiene bajo investigación por parte del OIJ para esclarecer sus circunstancias y dar con los responsables.

