Cámara de seguridad capta brutal asesinato en Paso Canoas

La noche de este miércoles, un hombre fue asesinado a balazos dentro de un bar en Paso Canoas.

En las imágenes de una cámara de seguridad se observa a un sujeto con camisa negra ingresar al establecimiento y dirigirse directamente hacia la víctima, que se encontraba en la barra.

Al percatarse de la amenaza, el hombre intenta huir refugiándose detrás de una empleada del bar; sin embargo, el atacante le dispara en al menos tres ocasiones antes de escapar del lugar.

La Fuerza Pública mantiene un operativo en la zona, mientras se espera la llegada del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para realizar el levantamiento del cuerpo y continuar con las investigaciones.