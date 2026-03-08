Cámara captó el momento exacto de explosión que generó gigantesco incendio

Un video de seguridad registró el instante exacto en que se produjo la explosión que desató un gigantesco incendio en la planta de Blue Flame, en Pozos de Santa Ana, la noche del sábado 7 de marzo.

En las imágenes se observa cómo el gas liberado genera una reacción que, en cuestión de segundos, provoca la aparición de llamas intensas. Se puede ver a dos bomberos, muy cerca de la explosión, que en una rápida maniobra logran esquivar el fuego, evitando lesiones graves.

Alonso Ramos, subjefe de la estación de Bomberos de Santa Ana, explicó a Teletica.com.

“Ese es el momento justo en que estábamos ingresando para cerrar las válvulas de la fuga, segundos antes de la explosión. Gracias a las líneas de manguera y al equipo de protección, pudimos retroceder a tiempo y evitar cualquier accidente", recalcó Ramos.

Ramos detalló que se trató de una de las emergencias más peligrosas atendidas en los últimos años. “Es un incidente poco común debido a la gran cantidad de gas licuado de petróleo comprometido, lo que obligó a reforzar los procedimientos de seguridad.”

El primer paso de los equipos fue evacuar la zona y establecer un perímetro amplio. Se desplegaron líneas de mangueras con alto caudal de agua para controlar las nubes de gas y redirigirlas hacia una zona segura, sin viviendas. Aunque los bomberos ingresaron con medidas de protección, la explosión los obligó a retirarse inmediatamente para evitar lesiones.

“Confirmamos que no había personas atrapadas en los andenes de carga de gas licuado, lo que fue clave, pues no había vidas en riesgo directo”, agregó Ramos.

La magnitud de la fuga y la nube de gas generaban un riesgo latente de explosión a gran escala. Gracias al reforzamiento de tuberías, la ubicación estratégica de las líneas de agua y la coordinación con unidades vecinas, se logró contener tanto la fuga como el fuego.

Ramos también destacó la labor del personal voluntario de Bomberos, cuya rápida respuesta y coordinación masiva fue fundamental para controlar la emergencia. Además, recordó que las inspecciones, simulacros y planes de acción previos realizados en la planta ayudaron a que la operación se desarrollara de manera más segura y efectiva.

“El entrenamiento y conocimiento previo de la planta fue vital para enfrentar un incidente de esta magnitud”, concluyó Ramos.

​