Cámara captó el momento en que un hombre fue asesinado a golpes en San José

Una cámara de seguridad captó el momento en que seis sujetos asesinaron a golpes a un hombre en pleno centro de San José.

El homicidio ocurrió el 27 de mayo, a las 3:18 a. m., y la víctima, identificada con el apellido Vega, tenía 60 años.

En el video se observa cómo los seis sospechosos lo agreden con golpes y patadas. Incluso, lo levantan para continuar la agresión que finalmente le provocó la muerte.

Los agentes de la Sección de Homicidios del OIJ buscan a estos sospechosos. Si usted los reconoce o tiene información que permita identificarlos, puede comunicarse al 800-8000-645.



