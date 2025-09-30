Cámara captó asesinato a balazos en Alajuelita: víctima recibió 15 disparos

Una cámara de seguridad captó el momento en que un motociclista asesinó a un hombre de 38 años, de apellido Reyes, tras recibir 15 disparos en Concepción Abajo de Alajuelita. El ataque ocurrió la noche del domingo, mientras la víctima caminaba junto a otras personas.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), dos gatilleros se desplazaban en motocicleta cuando el acompañante abrió fuego contra Reyes. Las autoridades presumen que el fallecido pertenecía a una banda local, aunque el caso sigue en investigación.

Fin de semana sangriento: ocho balaceras en tres días

Entre el viernes y la noche del domingo, el OIJ atendió ocho balaceras en distintas zonas del país, que dejaron seis personas fallecidas y nueve heridas:

El viernes a las 4:56 p.m., en San Rafael de Escazú, un hombre de 32 años fue asesinado dentro de un vehículo que luego chocó contra un árbol.

Horas después, en Chacarita de Puntarenas, un hombre de 25 años que viajaba en bicicleta fue asesinado a balazos.

El sábado a medianoche, en Desamparados de Alajuela, se reportó una balacera que dejó un joven de 19 años fallecido y cuatro personas heridas.

Esa misma noche, en La Carpio, Uruca, se registró otro tiroteo con cuatro heridos.

En Desamparados, San José, un hombre de 26 años resultó herido por arma de fuego.

El domingo por la noche, en Nosara de Nicoya, un hombre de 39 años fue asesinado frente a un bar.

A las 11:19 p.m., en Osa de Puntarenas, otro hombre de 41 años fue asesinado dentro de un búnker.

Este lunes por la tarde se reportó una nueva balacera en El Erizo, Alajuela, donde un hombre resultó herido y fue trasladado al hospital.

Alajuelita: zona bajo presión

En lo que va del año, Alajuelita contabiliza 30 homicidios, mientras que en 2024 cerró con 38 casos. Las comunidades con más incidentes son San Felipe, Tejarcillos, La Guapil, La Aurora, Monte Alto, Concepción, La Paz 86 y Los Geranios.

A nivel nacional, el OIJ reporta 649 homicidios en lo que va de 2025, apenas dos menos que en el mismo periodo del año anterior. Las provincias más violentas siguen siendo San José, Limón y Puntarenas, seguidas por Alajuela, Guanacaste, Cartago y Heredia.

Todos los casos están bajo investigación para dar con los responsables y esclarecer los móviles detrás de cada hecho.