Cámara capta valentía de bomberos al combatir incendio en San Sebastián
La escena reflejó, una vez más, la entrega y valentía de los cuerpos de emergencia al servicio del país.
"¡Con todo! Una cámara captó el momento en que los bomberos enfrentaron sin titubeos el voraz incendio que consumía múltiples estructuras y vehículos en San Sebastián", así posteó el Cuerpo de Bomberos el video en sus redes sociales.
El fuego inició frente a la cárcel de San Sebastián, la noche de este miércoles. La escena reflejó, una vez más, la entrega y valentía de los cuerpos de emergencia al servicio del país.
De acuerdo con el reporte oficial, el fuego afectó una estructura de 250 metros cuadrados, con un 70% de área comprometida.
La rápida intervención de los bomberos permitió que las llamas no se extendieran a otras edificaciones cercanas.
No se reportaron víctimas ni personas afectadas por el humo.
Al menos diez unidades atendieron la emergencia, incluyendo una unidad plataforma, una cisterna y una ambulancia, que permanecieron en el sitio hasta controlar la situación.