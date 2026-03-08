Cámara capta el momento exacto del mortal accidente en Circunvalación

Una cámara de seguridad captó el momento exacto del mortal accidente en Circunvalación, donde un motociclista perdió la vida la madrugada de este sábado.

En las imágenes se observa cómo un vehículo avanza a toda velocidad y embiste violentamente a la primera motocicleta. El mismo vehículo continúa su recorrido, pasando entre otras dos motos: una de ellas se libra por poco del impacto, mientras que la tercera motocicleta termina derribada sobre la carretera.

El primer motociclista impactado, José Hernández Porras, de 45 años y guarda de seguridad del Hospital Nacional de Salud Mental, falleció en el lugar. El segundo conductor resultó con golpes y fue trasladado a un centro médico para su valoración.

En los videos que circularon se observa que el vehículo arrastra una de las motocicletas sobre el pavimento, generando chispas por la fricción. Tras varios metros, la moto termina incendiándose al costado de la vía, momento en que el conductor finalmente se detiene.

El accidente ocurrió alrededor de las 5:22 a. m., en el sector de San Sebastián, San José.﻿

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el conductor siguió su trayecto por más de un kilómetro sin detenerse, lo que provocó que varias personas lo agredieran cuando finalmente se detuvo. El hombre fue trasladado a un hospital bajo custodia policial para su valoración.

El caso continúa bajo investigación.



