Cámara capta asesinato de funcionario de Japdeva en Limón

El crimen ocurrió en Cieneguita y quedó registrado en video de vigilancia.

Una cámara de seguridad captó el momento en que un gatillero asesinó a un funcionario de Japdeva en Cieneguita de Limón.

Las autoridades judiciales investigan el homicidio, mientras el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Limón busca a los responsables.

El hombre fue identificado como Obando Hernández, de 46 años, vecino de la zona y padre de tres hijos.

En las imágenes se observa a dos sujetos a bordo de una motocicleta, vehículo comúnmente utilizado en el ambiente criminal, cuando disparan contra la víctima.

Con este caso, Costa Rica contabiliza 805 homicidios en 2025, cinco más que en el mismo período de 2024.

Las provincias más violentas siguen siendo San José, Limón, Puntarenas, Alajuela, Guanacaste, Cartago y Heredia.

El crimen en Cieneguita está bajo investigación y cualquier información puede ser comunicada a la línea confidencial 800-8000-645.