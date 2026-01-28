Cámara capta asesinato a balazos de conductor al salir de su casa en Heredia

Un video evidencia el momento exacto en el que un conductor fue asesinado a balazos la mañana de este miércoles, cuando salía de una casa en San Rafael de Heredia.



En las imágenes se observa cómo el hombre en marcha hacia atrás hacia la vía pública. Segundos después, un sujeto armado se baja de otro vehículo que estaba estacionado a pocos metros, se aproxima y le dispara en reiteradas ocasiones.

Tras el ataque, el ofendido intenta huir, pero choca contra una enorme piedra, en un segundo intento logra irse, pero a escasos metros del lugar, al parecer, se bajó del carro y murió en media calle.



Vecinos alertaron a los cuerpos de emergencia; sin embargo, cuando la Cruz Roja Costarricense llegó al lugar, el conductor ya no presentaba signos de vida, por lo que fue declarado fallecido en la escena.



El caso quedó bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

