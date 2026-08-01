Calle se hunde y atrapa autobús en San Francisco de Dos Ríos

La tarde de este viernes se registró un incidente en San Francisco de Dos Ríos, cuando un autobús de la empresa Autotransportes San Antonio quedó atrapado debido a un hundimiento repentino en la vía.

De acuerdo con testigos, la unidad se encontraba detenida mientras abordaba pasajeros cuando la carretera cedió, provocando que la llanta delantera quedara atrapada dentro del hueco.

El socavamiento ocasionó daños en la parte delantera del vehículo, aunque no se reportaron personas heridas. Las autoridades locales inspeccionan la zona para determinar las causas del hundimiento y evitar nuevos incidentes.

Este hecho generó preocupación entre los vecinos y pasajeros, quienes señalaron la necesidad de reforzar el mantenimiento de las vías en el sector.