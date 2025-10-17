Caja sospechosa: Alerta en Estación de Bomberos de Pavas por aparente explosivo

Una alerta se generó, la mañana de este viernes, en la Estación de Bomberos de Pavas, San José, por un aparente aparato explosivo.



A las 10:30 a. m., un vehículo pasó por el lugar y lanzó una caja sospechosa, con contenido desconocido.

A esta hora (10:56 a. m.), el paso por la calle ancha de Pavas, que pasa frente a la sede de la benemérita institución, está cerrado.



Además, en la zona hay presencia de oficiales de la Fuerza Pública y la Unidad Especial de Intervención (UEI), así como del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

"Se está ampliando el perímetro de seguridad y nosotros estamos cooperando con las otras autoridades. La caja no se ha abierto, Bomberos no lo va a hacer, en este caso lo harían los expertos y aquí está la Unidad Especial de Intervención (UEI) para verificar qué es. Una persona en moto llegó al lugar, la tiró y se fue", dijo Luis Salas, del Cuerpo de Bomberos.

Este mismo día, pero más temprano, dos hombres fueron llevados hasta la estación para ser atendidos luego de ser atacados a balazos cuando viajaban a bordo de un carro por Lomas del Río en Pavas. Los ofendidos presentaban múltiples disparos en el cuerpo y fueron trasladados a centros médicos.







