Caída de muro de contención deja dos niñas heridas de gravedad en Tibás

La caída de un muro de contención dentro de una vivienda dejó dos niñas heridas de gravedad la tarde de este domingo en Tibás.



Según el reporte de la Cruz Roja Costarricense, el hecho se presentó en el sector de San Juan, cuando la estructura cedió y cayó directamente sobre las menores.



Ambas debieron ser trasladas al Hospital Nacional de Niños, una en condición urgente y la otra en condición crítica, según precisó Alejandro Molina, coordinador operativo nacional de la institución benemérita.



Los equipos de emergencia atendieron a las menores en el lugar, trasladándolas de urgencia al hospital de niños. Una de las menores presenta una condición crítica.



Las autoridades investigan las causas del derrumbe y evalúan la seguridad de la estructura. Alejandro Molina, Coordinador Operativo Nacional, está al frente de la situación.



