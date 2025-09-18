Caída de enorme árbol obliga a cerrar Ruta 32: “Por 30 segundos y me pasa por encima”

La caída de un enorme árbol obligó al cierre de la Ruta 32, la tarde de este jueves.

De acuerdo con el reporte de la Policía de Tránsito, el hecho ocurrió en los kilómetros 35-37, cerca del túnel Zurquí.

“Se acaba de venir ese palo, de lado a lado, por 30 segundos y me pasa por encima”, relató un testigo en el video adjunto.

Recuerde que para viajar al Caribe se mantienen habilitadas, como rutas alternas, la vía hacia Turrialba y Bajos de Chilamate-Vuelta de Kopper para todo vehículo, y por Vara Blanca solo para livianos.