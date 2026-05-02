Caída de árbol en Concepción de La Unión mantiene vía cerrada

Varias instituciones de emergencia atienden la caída de un árbol de gran tamaño en el sector de Concepción de La Unión, lo que mantiene la vía completamente cerrada mientras se realizan las labores de remoción.

El incidente también provocó afectación en el cableado eléctrico de la zona.

En la atención del caso participan el Cuerpo de Bomberos, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y la Municipalidad de La Unión, cuyos equipos ya se movilizan con maquinaria pesada como back hoe y vagonetas para retirar el obstáculo.

Debido al tamaño del árbol, los bomberos trabajan en coordinación en el sitio y será necesario utilizar equipo de corte para trocearlo y facilitar su remoción de forma segura.

La CNFL confirmó su presencia en la zona y señaló que el circuito eléctrico fue desenergizado, lo que permite avanzar con mayor seguridad en las labores operativas.

Las autoridades mantienen el cierre total de la vía mientras se atiende la emergencia y solicitaron a los conductores utilizar rutas alternas y mantenerse atentos a la información oficial.



