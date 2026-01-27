Caen violentos gatilleros vinculados a estructura criminal de alias “La T”

Dos hombres fueron detenidos durante una serie de allanamientos, realizados este martes en Limón, como parte de una investigación que los relaciona con una estructura criminal vinculada a alias “La T”.



Las acciones fueron ejecutadas por agentes de la Unidad Especial de Apoyo (UEA) del Ministerio de Seguridad Pública, en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), mediante diligencias operativas desarrolladas desde las 6 a. m. en los sectores de Atlántida y El Bosque. En total, se intervinieron seis inmuebles, incluidos dos objetivos principales, donde se concretaron las capturas.



Según información judicial, los detenidos, presuntamente, están ligados a la organización criminal asociada a Tony Alexander Peña Russell, conocido como “La T”, y figuran como sospechosos de los delitos de homicidio y robo agravado.

Las autoridades esperan detener, en las próximas horas, a dos sospechosos más.

"Uno de los hechos investigados corresponde a un homicidio ocurrido el 27 de noviembre de 2025, cuando varios sujetos, presuntamente armados, habrían llegado hasta la vivienda de la víctima, le dispararon y le sustrajeron pertenencias. El ofendido fue trasladado al Hospital Tony Facio, donde fue declarado fallecido.

"Además, a los sospechosos se les vincula con dos asaltos registrados el 19 de noviembre y el 10 de diciembre de 2025, en los que las víctimas denunciaron haber sido amenazadas con armas de fuego y agredidas físicamente para despojarlas de dinero en efectivo, teléfonos celulares y joyas", señaló la Policía Judicial.

Los detenidos fueron identificados con los apellidos Wilson, de 22 años, y Espinoza, de 26. Ambos serán puestos a las órdenes del Ministerio Público, que decidirá su situación jurídica.

¿Quién es alias “La T”?

Tony Alexander Peña Russell, conocido como alias “La T” o “Atlántida”, es señalado por las autoridades como un presunto jefe de una organización criminal con base en la provincia de Limón.

De acuerdo con el OIJ, lideraba un grupo de sicarios vinculado a una ola de violencia que sembró temor en la zona caribeña, además de participar en delitos como homicidios, posesión ilegal de armas y asociación ilícita.



Peña Russell fue capturado en junio de 2024 durante un amplio operativo policial que el OIJ calificó como “la captura del año”, tras meses de seguimiento e investigación sobre la estructura criminal que, al parecer, dirigía. Posteriormente, enfrentó su primer juicio, en el que fue condenado a tres años de prisión por el delito de tenencia ilegal de armas prohibidas. Actualmente, permanece en prisión preventiva mientras afronta múltiples procesos penales adicionales.



Más recientemente, el 20 de enero de 2026, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el bloqueo de bienes contra varios presuntos líderes del narcotráfico, entre ellos Peña Russell, como parte de una acción ejecutada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

La medida también alcanzó a los hermanos Luis Manuel y Jordi Kevin Picado Grijalba, alias “Shock” y “Noni”. Según la agencia estadounidense, esta red estaría vinculada al traslado de grandes cargamentos de cocaína desde Colombia, su almacenamiento en Costa Rica y su envío hacia Estados Unidos y Europa, señalando a Peña Russell como un presunto colaborador financiero y logístico de dicha organización.

