Caen tres sospechosos tras operativos antidrogas en barrios de Siquirres

Agentes judiciales realizaron la mañana de este martes una serie de operativos en Siquirres, Limón, donde se ejecutaron tres allanamientos en viviendas ubicadas en barrio Los Laureles y El Mangal.



Como resultado de las diligencias, fueron detenidos tres hombres de 33, 35 y 54 años, quienes figuran como sospechosos de presunta infracción a la Ley de Psicotrópicos, específicamente bajo la modalidad de venta de droga.

"De acuerdo con el informe preliminar, la investigación inició el pasado mes de febrero, luego de que las autoridades recibieran información confidencial relacionada con el aparente desarrollo de esta actividad ilícita por parte de los sospechosos. La presunta comercialización de droga se realizaba directamente en las viviendas allanadas", dijo la Policía Judicial.

Llamadas confidenciales alertaron a las autoridades.

Durante los operativos, los agentes decomisaron aparente marihuana, así como dinero en efectivo tanto en dólares como en colones, además de un arma no letal y diversos implementos utilizados para la dosificación y embalaje de sustancias ilícitas. También se indicó que entre las drogas distribuidas se encontraba crack y marihuana.



Los detenidos fueron remitidos a las órdenes del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

