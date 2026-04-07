Caen sospechosos de triple homicidio tras disputa territorial por drogas en Heredia

Este martes, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llevaron a cabo cuatro allanamientos en el sector de Guararí de Heredia, como parte de una investigación vinculada a un triple homicidio ocurrido el 10 de junio de 2025.

Durante las diligencias, se logró la detención de tres hombres de 25, 35 y 19 años de edad. Asimismo, en vía pública en Guápiles, fue aprehendido otro sujeto de 26 años.



De acuerdo con el OIJ, el sospechoso de 25 años figura como presunto participante en el homicidio de tres hombres, uno de ellos menor de edad y los otros de apellido Dávila y Talavera, quienes fueron atacados a balazos pasadas las 10:00 p.m. en vía pública, específicamente en calle Avelina, en el sector de Los Sauces de Guararí.



Según la investigación, dos sujetos habrían llegado caminando al sitio y dispararon en múltiples ocasiones contra las víctimas, para posteriormente darse a la fuga. Dos de los ofendidos fallecieron en el lugar, mientras que el tercero murió en un centro médico.



El mismo día en que ocurrieron los hechos, las autoridades detuvieron a dos sospechosos adicionales: un joven de 18 años y un menor de 15 años, quienes fueron puestos a las órdenes de las autoridades judiciales.



En cuanto a los detenidos durante los allanamientos de este martes, los hombres de 35, 19 y 26 años figuran como sospechosos de venta y trasiego de droga. Según las pesquisas, presuntamente se dedicaban a la comercialización de estupefacientes en vía pública en la zona de Guararí.



Las autoridades indicaron que el móvil del triple homicidio estaría relacionado con disputas por el control territorial para la venta de droga en la zona. Durante los operativos, los agentes decomisaron marihuana, dos armas de fuego y varios teléfonos celulares.



El subdirector interino del OIJ, Vladimir Muñoz, señaló que el menor de edad involucrado en el triple homicidio ya fue sentenciado por estos hechos.

"La zona de Guararí de Heredia presenta alta incidencia de homicidios y tentativas, asociadas a conflictos por el dominio territorial entre grupos dedicados a actividades ilícitas", señaló Muñoz.

Por su parte, el Ministerio Público también confirmó que el grupo criminal desarticulado este martes habría atacado a otra organización, en el marco de disputas por el control de la comercialización de drogas en la zona.

