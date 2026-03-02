Caen dos policías sospechosos de robar bienes y alterar escena de crimen en Playas del Coco

Dos oficiales de la Fuerza Pública fueron detenidos como sospechosos de alterar la escena y sustraer bienes durante la atención de un homicidio ocurrido en Playas del Coco, Guanacaste.



Agentes de la delegación regional del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Liberia realizaron, este lunes, la detención de los policías que figuran como sospechosos de los aparentes delitos de alteración de escena y sustracción de bienes.

"Los hechos que se investigan se remontan al pasado sábado 28 de febrero en horas de la madrugada, cuando los oficiales atendían la escena de un homicidio en perjuicio de un hombre de apellido Chacón, de 36 años.

"De acuerdo con las diligencias efectuadas por los agentes judiciales, se logró determinar que los sospechosos, en apariencia, habrían alterado la escena del suceso y sustraído varios bienes que pertenecían a la víctima", indicó la Policía Judicial.

Los detenidos son dos oficiales destacados en la delegación de Playas del Coco. Se trata de un hombre de apellido Chavarría, de 43 años, quien fue aprehendido en vía pública en esa misma localidad, y otro de apellido Bravo, de 44 años, detenido también en vía pública, pero en el sector de La Cruz, Guanacaste.

Ambos fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público con un informe policial, donde se definirá su situación jurídica.



El homicidio ocurrió la madrugada del sábado, según informó el OIJ. El hecho fue recibido por las autoridades alrededor de las 4:40 a. m., cuando el ahora fallecido se desplazaba en motocicleta por la zona y fue interceptado por un vehículo en el que viajaban, presuntamente, tres hombres.



Según la información oficial, los sospechosos del homicidio intentaron colisionar la motocicleta, lo que provocó que Chacón perdiera el control y cayera sobre la vía. Posteriormente, los sujetos habrían descendido del automóvil y, aparentemente, le dispararon en múltiples ocasiones antes de darse a la fuga.



Los hechos quedaron registrados en un video que circula en redes sociales.

