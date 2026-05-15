Caen dos menores sospechosos de asaltar y balear a transportistas en Limón

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Limón detuvieron a dos menores, de 16 y 17 años, sospechosos de asaltar y balear a transportistas de la zona.

La Policía Judicial realizó la mañana de este viernes dos allanamientos en el sector de Barrio Ceibón, donde lograron la detención de los adolescentes por los aparentes delitos de robo agravado y tentativa de homicidio.



De acuerdo con el informe policial, a los menores se les relaciona con tres casos que actualmente se mantienen bajo investigación y que ocurrieron en marzo de 2025, así como en febrero y mayo de 2026 en el sector de Ceibón.

"Los sospechosos aparentemente abordaban a taxistas y transportistas informales para posteriormente amenazarlos con arma de fuego y despojarlos de sus pertenencias", indicó el OIJ.

Las investigaciones señalan que en uno de los hechos los sospechosos presuntamente dispararon contra una de las víctimas, poniendo en riesgo su integridad física.



Tras varias diligencias de investigación, los agentes judiciales lograron identificar e individualizar a los sospechosos, por lo que se coordinó con el Ministerio Público la ejecución de los allanamientos en las viviendas vinculadas al caso para proceder con las capturas.



Durante el registro de los inmuebles, las autoridades decomisaron evidencia considerada de relevancia para el avance de las investigaciones.



Los detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

