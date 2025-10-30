Caen dos hermanos con laboratorio de marihuana hidropónica en Heredia

Dos hermanos fueron detenidos como sospechosos de construir un laboratorio de marihuana hidropónica para la venta y distribución de droga al menudeo.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Heredia lograron, este jueves, la captura de los sujetos de 32 y 37 años, así como de un tercer hombre de 34 años, por el aparente delito de tráfico de drogas.

"La aprehensión de los familiares se realizó a las 6 a. m., durante un allanamiento en una vivienda ubicada en Mercedes Norte de Heredia, donde las autoridades localizaron un aparente laboratorio hidropónico utilizado para el cultivo de marihuana. El tercer sospechoso fue detenido en vía pública, en el mismo sector", señaló el OIJ.

Las investigaciones por este caso comenzaron en setiembre de este año, tras recibir información que señalaba al hombre de 34 años como presunto distribuidor de drogas bajo la modalidad de narcomenudeo.

Según las diligencias policiales, los hermanos detenidos serían quienes le suministraban la droga para su venta.



Durante el allanamiento de la casa, los agentes judiciales decomisaron diversos implementos utilizados para el cultivo hidropónico, ₡100.000 en efectivo que se presume serían producto de la venta de estupefacientes, varias pastillas de aparente éxtasis e insumos para dosificación.



Los tres detenidos fueron remitidos al Ministerio Público junto al informe policial correspondiente, para determinar su situación jurídica.

