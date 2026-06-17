Caen cuatro sospechosos en Escazú con $20 mil, billetes falsos y equipo para procesar dinero

Un operativo policial desarrollado este miércoles en Escazú culminó con la detención de cuatro personas, entre ellas tres ciudadanos colombianos y un panameño, así como el decomiso de dinero en efectivo, presuntos billetes falsificados, equipo para procesamiento de dinero y una pequeña cantidad de droga.



Según confirmó a Teletica.com Rodolfo Ibarra, vocero de la Policía Municipal de Escazú, las autoridades han contabilizado hasta el momento $20 mil dólares en efectivo, dinero que fue verificado como legítimo.

"De acuerdo con la información preliminar, el dinero habría ingresado por Panamá sin haber sido reportado ante las autoridades correspondientes", dijo Ibarra.

Durante la intervención, los oficiales localizaron dos cajas y varias bolsas que contenían fajos de billetes falsos de $100 dólares. Además, dentro del vehículo en que viajaban los sospechosos se encontraron una caja fuerte, impresoras y máquinas contadoras de billetes.



Las autoridades también hallaron placas vehiculares que, según la investigación preliminar, pertenecen a un automóvil robado mediante un bajonazo violento ocurrido en Heredia hace aproximadamente un mes. El vehículo interceptado portaba sus propias placas, pero en su interior se localizaron las placas relacionadas con el caso de robo.



Entre los detenidos figura un ciudadano colombiano que mantenía una orden de captura vigente en su país, según detalló la Policía Municipal.

"El seguimiento de los sospechosos inició en las inmediaciones del parque de Escazú. Posteriormente, los oficiales les dieron la orden de detenerse cuando transitaban cerca del cruce frente al centro comercial Monte Escazú. Sin embargo, los ocupantes continuaron su recorrido e ingresaron al centro comercial, donde finalmente detuvieron la marcha del vehículo", agregó Ibarra.

Durante la inspección también fue localizada una pequeña cantidad de droga dentro del automóvil.



La escena quedó bajo la dirección de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes asumieron las diligencias correspondientes para determinar el alcance de los hechos y la posible relación entre las evidencias decomisadas.



Asimismo, las autoridades informaron que permanecen a la espera de una orden judicial para ejecutar un allanamiento en una vivienda ubicada en Escazú, como parte de las investigaciones en curso.

