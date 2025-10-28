Caen cuatro sospechosos de brutal golpiza que mantiene a hombre en UCI desde hace 44 días

La Fiscalía Adjunta de San Ramón, en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), detuvo a cuatro sospechosos de haber participado en una brutal agresión contra una persona que permanece hospitalizada desde hace 44 días.



Los detenidos son tres hombres y una mujer, identificados con los apellidos Noguera, Arguedas, Morales y López, todos de 19 años.

"De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 14 de setiembre, durante una fiesta en la localidad de San Pedro, en San Ramón, Alajuela. En ese momento, el ofendido llegó al lugar acompañado por otras cuatro personas.

"Presuntamente, durante el desarrollo de la actividad se produjo un altercado entre los presentes y la víctima habría intervenido en medio del conflicto, momento en el que habría sido golpeado en reiteradas ocasiones por los sospechosos", señaló la Fiscalía.

A causa de las lesiones sufridas, el hombre permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital México, donde ha estado bajo atención médica desde el día de la agresión.



Todos los sospechosos quedaron a las órdenes del Ministerio Público, que decidirá su situación jurídica.