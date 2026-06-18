Caen cuatro menores sospechosos de violentos asaltos a repartidores de comida en Alajuela

Cuatro menores de edad fueron detenidos por la Policía Judicial como sospechosos de participar en una serie de asaltos contra repartidores de comida en La Guácima de Alajuela.



Las capturas se realizaron la mañana de este jueves durante cuatro allanamientos efectuados por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Alajuela en viviendas ubicadas en las calles Barquero, Salas Cambronero, Vargas y Sandí.



Los detenidos, de entre 14 y 16 años, son investigados por el presunto delito de robo agravado y estarían vinculados con tres causas ocurridas entre octubre y noviembre de 2025.

"Los sospechosos presuntamente solicitaban servicios de entrega de alimentos mediante plataformas digitales, generalmente con destino al sector de calle Angelina, en La Guácima Arriba.

"Una vez que el repartidor llegaba al lugar, uno de los sospechosos lo recibía y, posteriormente, los demás involucrados se presentaban para, en apariencia, reducirlo mediante el uso de la fuerza y la violencia, despojándolo de sus pertenencias personales y de la motocicleta en la que se movilizaba", señaló el OIJ.

Según las autoridades, los hechos se registraban principalmente entre las 8 p. m. y las 10 p. m. Como resultado de estos aparentes asaltos, tres motocicletas fueron robadas, de las cuales dos lograron ser recuperadas durante el proceso investigativo.



En las intervenciones, las autoridades decomisaron aparente marihuana, un teléfono celular y otros indicios considerados relevantes para el desarrollo de la investigación.



Los cuatro menores quedaron a las órdenes del Ministerio Público, que continuará con el proceso correspondiente.

