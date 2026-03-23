Caen cinco sospechosos de asaltar supermercado en Alajuela

Cinco personas fueron detenidas que al parecer intentaron asaltar un supermercado la noche del domingo en San Rafael de Alajuela.

Preliminarmente, se maneja que en total llegaron ocho sujetos a bordo de dos vehículos con armas de fuego y amenazaron a quienes estaban en el sitio (vea video adjunto de Telenoticias).

Una persona que pasaba por el lugar observó el forcejeo entre uno de los dependientes y uno de los sospechosos, por lo que dio aviso a la Fuerza Pública, que tenía una unidad cerca del lugar, señaló el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a Teletica.com.

La rápida acción de la Policía evitó el robo y que alguna persona resultara herida.

El caso quedó en manos de la Policía Judicial, que deberá llevar adelante una pesquisa para determinar las circunstancias que mediaron en el hecho y dar con sus responsables.